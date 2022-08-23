У Дніпрі співробітники податкової намагалися вкрасти понад ₴200 млн. з бюджету

На Дніпропетровщині викрили чиновників ГУ Державної податкової служби, які під час повномасштабної війни намагалися привласнити бюджетні гроші на суму 240 млн гривень.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» із посиланням на СБУ.

Так, кілька чиновників привласнювали активи українських компаній через втручання в електронну систему податкової служби, після чого передавали їх підконтрольним фірмам. Для цього вони за допомогою підроблених документів отримували електронні підписи керівників підприємств із тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

Гроші зловмисники виводили здійснюючи безтоварні операції, для чого вони залучили представників комерційних структур із Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.

Як нам стало відомо з власних джерел, фігуранти є наближеними до угруповання відомого кримінального авторитету в Дніпрі — Олександра Петровського. Наразі їх затримали, вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Під час обшуку правоохоронці вилучили речові докази про причетність зазначених осіб до злочину.