У Дніпрі судитимуть обвинуваченого у вбивстві

Слідчі завершили досудове розслідування стосовно 34-річного містянина, який під час вуличного конфлікту завдав тяжких тілесних ушкоджень потерпілому.

Подія сталася 5 серпня у Шевченківському районі. Зловмисник поводився агресивно та провокував перехожих. Один із громадян зробив йому зауваження, після чого нападник жорстоко побив 55-річного дніпрянина. Потерпілого у тяжкому стані доставили до лікарні, де чоловік помер 22 серпня.

Працівники відділу поліції №4 Дніпровського районного управління поліції №1 встановили особу зловмисника та його затримали.

Слідчі зібрали доказову базу та повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

За злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Поліція Дніпропетровської області