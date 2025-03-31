У Дніпрі відвідувачка кафе хуліганила та побила чоловіка цеглиною

Затримана жінка спочатку вчиняла хуліганські дії в закладі, а потім цеглою вдарила по голові відвідувача.

29 березня близько 14.30 до поліції звернулася працівниця кафе в Амур-Нижньодніпровському районі міста та повідомила про агресивну поведінку відвідувачки.

Прибувши на місце події, правоохоронці зʼясували, що невідома жінка лаялася та чіплялася до гостей закладу, по цьому висловлювалась нецензурною лайкою. Коли потерпілий зробив зауваження та попросив жінку покинути приміщення, підозрювана взяла цеглину та декілька разів вдарила чоловіка по голові. Після чого він впав, а нападниця покинула місце події.

Працівники відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 затримали жінку в порядку ст.208 Кримінального кодексу України.

30 березня слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП № 2