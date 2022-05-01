У Дніпрі викрито чоловіка, підозрюваного у привласненні грошових коштів військовослужбовця

Зловмисника викрили на одному з блок-постів оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції.

Із заявою до поліції звернулася мати військовослужбовця. Вона повідомила, що невідома особа упродовж певного часу розраховувалася карткою безвісти зниклого сина на загальну суму майже 20 тисяч гривень. Поліцейські встановили автомобіль, на якому пересувався невідомий. Усім нарядам поліції було надіслано орієнтування з відповідними даними для розшуку та подальшого затримання.

Під час несення служби на блок-посту у Дніпрі оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції зупинили розшукуваний автомобіль під керуванням 42-річного чоловіка. Під час огляду автомобіля та особистих речей громадянина поліцейські виявили банківську картку, що належить безвісти зниклому військовому, понад 30 г порошкоподібної речовини.

Вилучені речі направлено на експертне дослідження. Вирішується питання про затримання чоловіка відповідно до чинного законодавства.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України