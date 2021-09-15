У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини (фото)

На місці вибуху працює поліція. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, 15 вересня, близько 9-ї ранку.

Вибух стався в автомобілі «Nissan Primera» на просп. Богдана Хмельницького м. Дніпро. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Встановлюються всі обставини події. Інформація буде оновлюватись.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області