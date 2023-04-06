У Дніпрі за розбещення рідних доньок затримано священнослужителя храму УПЦ (МП)

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру священнослужителю одного з храмів УПЦ (МП) за фактом розбещення неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок 13 і 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними.

Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.

Священника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дітей з використанням «зеленої кімнати» інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася.

Наразі прокурором направлено до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На сьогоднішній день діти перебувають під наглядом лікарів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітниками Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора