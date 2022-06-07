У Києві чоловіка підозрюють у 19 крадіжках

Правопорушник викрадав з технічних приміщень житлових будинків ліфтові котушки, для подальшої здачі у приймальники вторсировини. За скоєне йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники Дарницького управління поліції затримали чоловіка, який з 2021 по 2022 рік скоював крадіжки ліфтового обладнання з технічних приміщень багатоповерхівок. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування.

Як розповіла слідча Дарницького управління поліції Катерина Тітаренко, поліцейські встановили всі деталі скоєння 19 епізодів крадіжок:

«Зловмисник протягом року заходив до під’їздів різних будинків у Дарницькому районі столиці, проникав через дверні решітки, які обмежували доступ до технічного приміщення та знімав ліфтові котушки, для подальшого їх продажу. Чоловік раніше працював за кордоном на заводі та був обізнаний із нюансами зняття технічного обладнання та приблизної їх вартості. Після скоєння злочину він здавав викрадені котушки до столичних приймальників вторсировини. Правопорушником виявився уродженець Чернігівщини, 1994 року народження».

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2, 3, 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно поєднана з проникненням у приміщення чи сховище в умовах воєнного стану. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва