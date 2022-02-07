В Одесі 31-річному жителю Доброслава оголосили підозру в підпалі автомобіля містянина (фото)

Серед білого дня чоловік розбив каменем скло на припаркованій вздовж вулиці Маршала Бабаджаняна іномарці, кинув в салон пляшку з легкозаймистою сумішшю і підпалив.

Правопорушника за кілька годин затримали. Той пояснив: приїхав в обласний центр в гості до родичів, а випивши, задумався про своє нелегке життя і виплеснув обурення на транспортний засіб, що потрапив під руки.

«Слідчі оголосили фігуранту підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України і до обрання запобіжного заходу помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі», — повідомив слідчий відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Андрій Бандус.

Одеське районне управління поліції № 1