У Дніпрі затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

Чоловік перебував у міжнародному розшуку за шахрайство та скоєння інших злочинів на території Республіки Узбекистан.

Працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції встановили місце перебування 30-річного іноземця. Чоловіка затримали біля одного з торгівельних магазинів в Індустріальному районі міста.

Як з’ясувалося, громадянин Узбекистану переховувався від кримінальної відповідальності та перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу з 2020 року.

23 вересня слідчий суддя Індустріального районного суду міста застосував до затриманого тимчасовий арешт до вирішення питання про його екстрадицію та передачу компетентним органам Республіки Узбекистан.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції