У Дніпрі затримали зловмисника, який відібрав у дітей телефони і розбив їх

Це сталося 19 березня, близько 16-ї години на вулиці Солідарній. Як пояснили 13-річний хлопчик та 11-річна дівчинка до них підійшов невідомий. За їхніми словами, чоловік був п’яний, він почав до них чіплятися, а потім вихопив із рук телефони та пішов.

Діти намагалися зупинити громадянина та забрати свої речі, але той вдарив їх та відштовхнув, а потім розбив їхні телефони.

Свідком таких дій став небайдужий громадянин, який вступився за дітей й попросив допомоги поліції.

Патрульні одразу прибули на місце події. Там вони виявили потерпілих, заявника та 70-річного нетверезого громадянина. Той поводився неадекватно. На нього склали адміністративний матеріал за ст.178 (Перебування в громадському місці у п’яному вигляді) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу.

На місце прибули батьки дітей, які висловили бажання писати з приводу дій чоловіка заяву.

Патрульна поліція Дніпропетровської області