У Дніпрі затримали чоловіка з наркотиками майже на 1,5 мільйона гривень

Понад 200 «закладок» з марихуаною, метамфетаміном та кокаїном вилучили правоохоронці у наркозбувача.

Злочинну діяльність 33-річного місцевого жителя викрили працівники кримінальної поліції та слідства Дніпровського районного управління поліції. Правоохоронці зупинили автомобіль підозрюваного на вулиці Моторній у місті Дніпрі. При собі чоловік мав спіп-пакети з кокаїном та метамфетаміном.

Згодом, під час обшуку квартири, яку орендував затриманий, поліцейські вилучили велику кількість підготовлених до подальшого збуту наркотичних речовин, серед яких – вакуумні пакети та згортки з марихуаною вагою понад 500 г та понад 100 сліп-пакетів з психотропами. Також у помешканні правоохоронці виявили порожні сліп-пакети, ізоляційні стрічки різноманітних кольорів, вакууматор, електронні ваги, мірні ємкості із залишками речовини рослинного походження, які чоловік використовував для пакування товару.

Все вилучене направили на експертне дослідження, а чоловіка затримали в процесуальному порядку.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП