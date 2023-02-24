У Дніпрі затримали групу озброєних зловмисників, які позбавили волі та катували містянина

Впродовж години оперативники за силової підтримки спецпризначенців затримали чоловіків, які насильно посадили 24-річного дніпрянина до автомобіля «BMW», незаконно утримували його та катували.

Злочин стався 23 лютого близько 08.30 у м. Дніпро. Під час поліцейської спецоперації оперативники Дніпровського районного управління поліції за силової підтримки спецпризначенців затримали нападників. Як з’ясувалось, до злочинів причетні 7 чоловіків віком від 21 до 27 років. Чоловіки насильно вивели 24-річного потерпілого з місця мешкання, посадили у свій автомобіль та відвезли в орендоване приміщення у центрі міста, де стали катувати.

Правоохоронці провели ряд обшуків та вилучили корпуси гранат, карабін, патрони. Ще у двох чоловіків віком 20 та 29 років поліцейські вилучили гранати РГД-5 із запалами УЗРГМ.

Правоохоронці затримали п’ятьох фігурантів в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили три кримінальні провадження за ст. 127 (катування), 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. П’яти фігурантам вже повідомлено про підозру.

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції