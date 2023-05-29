У Дніпрі затримали нападника, який побив та порізав ножем колишню співмешканку
52-річний чоловік вистежив жінку, побив її та завдав ножем численні удари по тілу. Жінку госпіталізували до лікарні.
Злочин стався 28 травня близько 19.50 біля одного з будинків по вулиці Посполитій у Новокодацькому районі міста. Коли жінка йшла на роботу, чоловік простежив за нею та напав. Спочатку побив її, а потім поранив ножем. 43-річну жінку госпіталізували до лікарні.
Поліцейські відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – ніж.
29 травня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського РУП