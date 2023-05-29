У Дніпрі затримали нападника, який побив та порізав ножем колишню співмешканку

52-річний чоловік вистежив жінку, побив її та завдав ножем численні удари по тілу. Жінку госпіталізували до лікарні.

Злочин стався 28 травня близько 19.50 біля одного з будинків по вулиці Посполитій у Новокодацькому районі міста. Коли жінка йшла на роботу, чоловік простежив за нею та напав. Спочатку побив її, а потім поранив ножем. 43-річну жінку госпіталізували до лікарні.

Поліцейські відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – ніж.

29 травня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП