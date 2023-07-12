У Дніпрі затримали підозрюваного у розбещенні малолітніх дітей

10 липня близько 15.15 на вулиці Чаплинській у місті Дніпрі чоловік вчинив розпусні дії відносно малолітніх осіб, після чого втік з місця злочину.

Поліцейські кримінальної поліції відділення поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції розшукали та затримали 59-річного підозрюваного. Як зʼясувалося, затриманий раніше уже мав проблеми із законом.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 11 липня слідчі відділення поліції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції