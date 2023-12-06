Бердичівлянин відповідатиме за зберігання дитячої порнографії

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури жителю міста Бердичева повідомлено про підозру в умисному одержанні доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та її умисному зберіганні, без мети збуту чи розповсюдження (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Слідство встановило, що 31-річний житель Бердичева протягом липня-серпня 2023 року систематично перебував на багатьох форумах, пов’язаних із сексуальним насильством над дітьми.

Аби приховати відвідування таких сайтів, він використовував так звану «темну мережу» (DarkNet), яка унеможливлює цензуру та забезпечує анонімне спілкування в Інтернеті, обмін файлами тощо.

Підозрюваний скачував відеофайли та графічні зображення, які містять дитячу порнографію та зберігав їх на гаджеті і персональному комп’ютері з жорстким диском обсягом один терабайт.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні фігуранта вилучено мобільний телефон і системний блок, де зберігалися каталоги з файлами та відеопродукцією, що належить до дитячої порнографії.

Зміст і характер відео та зображень підтверджено результатами комплексної комп’ютерно-технічної та мистецтвознавчої експертизи.

Злочин викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з ГУНП в області за сприяння співробітників Національного агентства по боротьбі із злочинністю (NCA, Британія).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури