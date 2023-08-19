У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка молотком

Зловмисник завдав потерпілому численні удари по голові та тулубу, внаслідок яких 61-річний чоловік помер на місці.

Злочин стався 17 серпня у приватному будинку в Шевченківському районі міста. Як встановили правоохоронці, між приятелями виникла сварка, під час якої підозрюваний побив знайомого кухонним молотком по голові та тулубу.

Партульні поліцейські затримали злочинця та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Особою злочинця виявився 43-річний місцевий житель.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

3 місця злочину поліцейські вилучили знаряддя злочину – кухонний молоток.

18 серпня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство)

Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП