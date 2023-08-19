У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка молотком

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Зловмисник завдав потерпілому численні удари по голові та тулубу, внаслідок яких 61-річний чоловік помер на місці.

Злочин стався 17 серпня у приватному будинку в Шевченківському районі міста. Як встановили правоохоронці, між приятелями виникла сварка, під час якої підозрюваний побив знайомого кухонним молотком по голові та тулубу.

забив молотком до смерті: у дніпрі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві

Партульні поліцейські затримали злочинця та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Особою злочинця виявився 43-річний місцевий житель.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

3 місця злочину поліцейські вилучили знаряддя злочину – кухонний молоток.

18 серпня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство)

Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського РУП

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