У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві дружини

Під час конфлікту чоловік вдарив ножем у живіт 35-річну потерпілу. Від отриманих травм вона померла.

Злочин стався 18 вересня близько 22.40 на вулиці Богдана Хмельницького, що в Індустріальному районі міста. Як зʼясували правоохоронці, між 35-річним чоловіком та жінкою виникла сварка, під час якої нападник вдарив ножем у живіт потерпілу. Від отриманих трав остання померла.

Працівники відділення поліції № 2 Дніпровського відділення поліції розшукали та затримали 34-річного зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці вилучили знаряддя злочину-ніж.

19 вересня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП