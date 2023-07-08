У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві молотком 46-річного містянина

Під час конфлікту підозрюваний вдарив потерпілого молотком по голові. Від отриманої травми чоловік помер.

7 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків по вулиці Доблесній у Новокодацькому районі Дніпра виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. Правоохоронці зʼясували, що 5 липня між двома чоловіками виникла сварка, під час якої 48-річний підозрюваний завдав власнику будинку смертельну травму молотком.

Працівники кримінальної поліції відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції затримали 48-річного нападника. На місці події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – молоток. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. За злочин чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції