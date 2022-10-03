У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві жінки

Під час конфлікту чоловік металевим прутом завдав своїй співмешканці тілесні ушкодження. Від отриманих травм 55-річна жінка померла на місці.

Злочин стався 30 вересня близько 18.00 по вулиці Вугільній у Чечелівському районі міста. Між підозрюваним та його співмешканкою виникла сварка, під час якої 55-річний чоловік побив жінку. Від отриманих травм потерпіла померла.

Працівники відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – металевий прут.

30 вересня слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції