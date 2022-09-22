Три авто за півмільйона гривень – волинянина судитимуть за продаж гуманітраної допомоги

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про продаж 43-річним волинянином товарів (предметів) гуманітарної допомоги, вчинений під час воєнного стану (ч.3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, чоловік у травні-червні 2022 року за понад півмільйона гривень продав три автомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога.

Тепер за ці дії він відповість перед судом.

Автомобілі вилучені та передані для потреб ЗСУ.

Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Пресслужба обласної прокуратури