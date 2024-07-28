У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві знайомого

Злочин стався в орендованій квартирі по вул. Тополиній за місцем проживання 24-річного нападника. Між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник завдав опоненту смертельні удари руками по тілу. Потерпілий помер на місці події.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 26 липня близько 15.30. За викликом на місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 7 Дніпровського районного управління поліції. Поліцейські виявили у квартирі тіло 41-річного чоловіка. Були проведені першочергові слідчі дії, в ході яких правоохоронці зʼясували обставини злочину та затримали чоловіка, причетного до вбивства.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП