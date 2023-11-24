У Дніпрі затримали підозрюваного у зґвалтуванні та розбійному нападі на жінку

Чоловік напав на потерпілу в підʼїзді будинку, де вона мешкала, а потім втік з місця злочину у невідомому напрямку.

Злочин стався 21 листопада близько 23.15: нападник зґвалтував жінку, після чого під погрозою ножа та газового балончика, забрав у неї всі речі.

На розшук зловмисника було задіяно особовий склад кримінальної поліції міста та області, працівників управління кримінального аналізу. Того ж дня поліцейські затримали підозрюваного. Ним виявився 35-річний чоловік, раніше судимий за майнові злочини. Нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

22 листопада слідчі відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру за ст. 152 (зґвалтування) та ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського райуправління поліції