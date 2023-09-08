У Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві знайомого

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Після скоєння умисного вбивства нападник намагався приховати сліди злочину та втік з квартири потерпілого. Через декілька днів після скоєння злочину поліцейські затримали його та вручили повідомлення про підозру.

Працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції спільно з працівниками відділення поліції № 4 встановили, що до злочину причетний 21-річний дніпрянин. 4 вересня, під час сварки, яка виникла між чоловіками у квартирі в Самарському районі міста Дніпра,  він завдав 41-річному потерпілому численні ножові поранення. Щоб приховати сліди злочину, нападник забрав з собою знаряддя вбивства, підклавши інший ніж. Також за допомогою спиртового розчину стер сліди крові.

завдав численних ножових поранень: оперативники дніпра затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві знайомого

Оперативники міста за участі співробітників управління кримінального аналізу розшукали та затримали зловмисника. У нього вилучили знаряддя злочину – ніж.

7 вересня слідчі відділення № 4 Дніпровського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин передбачає до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського районного управління поліції

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