У Дніпрі затримали учасників наркоугруповання з багатомільйонним оборотом

В ході спецоперації працівники ДВБ та ДБР викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка налагодила масштабну мережу збуту психотропів на території Дніпропетровської та Полтавської областей. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора головних фігурантів вже затримано.

У поле зору оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України потрапила злочинна організація з Дніпропетровщини, яка спеціалізувалася на розповсюдженні наркотичних засобів та психотропних речовин.

Лідером злочинної організації з чіткою ієрархічною структурою був 49-річний мешканець Дніпра, який до незаконного бізнесу залучив інших осіб – чоловіків та жінок віком від 28-ми до 43-х років. Спільники виконували чітко розподілені функції – фасування, подальше розповсюдження та розширення ринку продажу забороненої речовини.

Зловмисники були зосереджені на продажі метамфетаміну та канабісу на території двох областей – Дніпропетровщини та Полтавщини.

Працівники ДВБ НПУ та ДБР, за фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ та бійців поліції особливого призначення поліції Дніпропетровщини, одночасно провели у фігурантів 36 санкціонованих обшуків, у ході яких виявили та вилучили: наркотики, приладдя для їхнього фасування, банківські картки, «чорнові» записи, гроші, мобільні телефони та сім-картки.

Наразі лідеру та всім його спільникам вже оголошено про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, а також у придбанні та збуті наркотиків у складі цієї організації (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Головних учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Крім цього, працівники внутрішньої безпеки Нацполіції провели обшуки у двох діючих та двох колишніх співробітників поліції, які можуть бути причетними до діяльності наркоугруповання. Триває слідство.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України