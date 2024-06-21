У Дніпрі затримано трьох співробітників КП міськради за продаж місць для поховань

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом співробітникам комунального підприємства «Міська ритуальна служба» Дніпровської міськради.

Їм інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані налагодили схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди з громадян за виділення місць для поховання померлих на кладовищах м. Дніпра.

Підозрювані за одне поховання вимагали від 20 до 40 тис грн, тоді як сума офіційного платежу не перевищувала 3,5 тис грн.

У разу відмови громадян сплачувати кошти підозрювані безпідставно відмовляли у наданні послуг з організації поховання померлих.

Чоловіків затримано у порядку ст. 208 КПК України після отримання неправомірної вигоди.

Під час обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документацію.

Наразі за погодженням прокурора до суду направлено клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, перевіряється причетність інших посадових осіб комунального підприємства міськради до незаконної схеми.

Заходи з викриття проводили прокурори спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області та співробітниками Управління СБУ області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури