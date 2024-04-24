У Дніпрі жінка намагалася за мільйон гривень продати дворічного сина

Купити сина 19-річна жінка запропонувала своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч. Зловмисницю затримали під час передачі коштів.

23 квітня жінка взяла дитину та прийшла на визначене місце, де “продала” хлопчика за мільйон гривень. Фігурантку затримали в порядку статті 208 КПК України під час отримання обумовленої суми. За її словами, вона не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його позбутися. На отримані гроші планувала відкрити власний бізнес. Злочин задокументували поліцейські управління міграційної поліції та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області у співпраці з управлінням кримінального аналізу.

Дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз хлопчиком опікуються лікарі.

За місцем мешкання затриманої провели обшук та вилучили речові докази.

23 квітня їй вручили повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).

Найближчим часом фігурантці буде обрано запобіжний захід.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює відділ захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству прокуратури Дніпропетровської області.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області