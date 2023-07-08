У Дніпрі жінка ошукала понад 40 покупців декоративних рослин

Розмістивши оголошення у соціальній мережі про продаж рослин, шахрайка брала гроші, а товар не відсилала.

Працівники відділення поліції № 7 Дніпровського районного управління поліції встановили, що до шахрайських дій причетна 38- річна жителька міста Дніпра. У соціальній мережі зловмисниця розміщувала допис про продаж декоративних рослин, яких насправді не мала. За її умовами покупці мали надати передоплату або повністю оплатити замовлений товар. Коли шахрайка отримувала від потерпілих гроші на банківську картку – обривала з ними звʼязок.

Поліцейські встановили причетність жінки до вчинення 43 таких фактів. Від дій зловмисниці постраждали жителі різних регіонів України.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Поліція міста Дніпра нагадує основне правило безпечних покупок в інтернеті – оплачувати товар після отримання. Також звертайте увагу на відгуки про продавця тих чи інших товарів або послуг.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції