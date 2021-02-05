У Дніпрі жінка викинула немовля у вигрібну яму і сказала, що продала його

Як встановили поліцейські Дніпровського відділу поліції, 30 січня з ускладненнями після домашніх родів 40-річну мешканку Дніпра доставили до лікарні, де вона розповіла про вагітність та недавні пологи. За її словами, 27 січня вона народила хлопчика та за попередньою домовленістю передала його невідомім людям за 500 тис. гривень.

4 лютого за участі поліцейських кримінальної поліції із залученням кінолога зі службовим собакою відбулися слідчі заходи на території домоволодіння жінки. В ході обшуку німецька вівчарка Альма підвела поліцейських до зливної ями вбиральні, де було виявлено пакет з тілом новонародженого хлопчика.

Зараз тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Жінка повідомила, що вигадала історію про продаж немовляти, щоб приховати його смерть.

Враховуючи виявлення нових фактів слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області