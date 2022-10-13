У Дніпропетровській області жорстоко вбили стареньку жінку

У місті Покров Дніпропетровської області грабіжник жорстоко вбив жінку похилого віку.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на власні джерела.

Закривавлений труп 83-річної пенсіонерки знайшла сусідка в одній із квартир у будинку 45 на вулиці Центральній.

Судмедексперти нарахували на тілі бабусі 8 колотих ран: сім на грудях та животі та одна на шиї. Смерть жінки настала у проміжку між 20 годинами вечора 11 жовтня та 8 годиною ранку 12 жовтня.

Правоохоронці припускають, що в цей час у квартиру пенсіонерки проникнув невідомий, який завдав їй цих поранень, аби вкрасти цінні речі. З квартири жінки зникли коштовності, 300 гривень та її банківська картка.