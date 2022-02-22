У Дніпровському районі столиці затримали підозрюваного у вбивстві

Під час конфлікту зловмисник декілька разів вдарив опонента ножем в обличчя та тулуб, після чого втік. Однак правоохоронці оперативно затримали порушника неподалік від місця скоєння злочину. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 від лікарів «швидкої» надійшло повідомлення про те, що у квартирі на проспекті Соборності вони виявили мертвим чоловіка з ножовими пораненнями. За вказаною адресою прибули спецпризначенці, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Як розповів поліцейський полку поліції особливого призначення №2 Головного управління Національної поліції у м. Києві Сергій Чайка, правоохоронці встановили, що потерпілий отримав ножові поранення під час конфлікту зі знайомим, з яким вони разом випивали у його орендованій квартирі:

«Ми з’ясували, що у ході сварки зловмисник схопив зі столу ніж та декілька разів вдарив ним знайомого в обличчя та тулуб. Після цього нападник втік з місця злочину, прихопивши з собою ніж. Свідком події стала дівчина загиблого, яка викликала лікарів та надала поліцейським опис зловмисника. Ми негайно розпочали пошуки чоловіка та вже через п’ятнадцять хвилин затримали його на виході з житлового комплексу».

Медики констатували смерть чоловіка, а слідчо-оперативна група вилучила ніж, який поліцейські виявили у затриманого під час поверхневого огляду. Тіло 34-річного потерпілого направлено на судово-медичну експертизу.

Фігурантом виявися уродженець Дніпропетровщини, 1977 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та наркозлочин.

«За даним фактом Дніпровським управлінням поліції кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Слідчі за погодженням із окружною прокуратурою готують затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочину та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», — зазначив Сергій Чайка.

Відділ комунікації поліції Києва