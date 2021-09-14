На виробництві у Ковельському районі трактор задавив жінку

Трагедія трапилася учора, 13 вересня, на одному із підприємств у селі Колодяжне.

При виїзді на місце події, поліцейські з’ясували, що 32-річний водій трактора, ймовірно, не дотримався заходів безпеки під час робіт та ковшем притиснув 58-річну працівницю товариства до стіни.

Від отриманих травм жінка померла на місці.

Водій та загибла жителі Ковельського району.

За цим фактом слідчі Ковельського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області