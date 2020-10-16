У Дніпровському та Солом’янському районах столиці викрили підпільні гральні заклади

За процесуального керівництва прокурорів Київських місцевих прокуратур № 4 та № 9 виявлено та припинено незаконне функціонування гральних закладів на території Дніпровського та Солом’янського районів столиці.

У межах розслідування кримінальних проваджень упродовж декількох днів було задокументовано та припинено діяльність чотирьох гральних закладів.

Так, один з нелегальних гральних залів на вул. Празькій у Дніпровському районі вже вкотре здійснив спробу відновити свою діяльність, однак в день відкриття був викритий правоохоронцями. Інший гральний заклад на вул. Вацлава Гавела у Солом’янському районі викрито завдяки повідомленню від громадянина на лінію «102».

За результатами обшуків у приміщеннях гральних закладів виявлено та вилучено чорнову документацію та майже 100 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», надавались незаконні послуги.

Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також встановлення всіх осіб, причетних до вказаних злочинів для притягнення їх до відповідальності.

Викриття незаконної діяльності проводилося спільно з працівниками столичної поліції.

Кримінальні провадження розслідуються за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Київська міська прокуратура