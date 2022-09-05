Викрадали товар під приводом товарних перевезень: на Львівщині поліцейські затримали організаторів «схеми»

Сума збитків складає майже 1,8 мільйона гривень. Двом фігурантам повідомлено підозри та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими поліції області викрили двох чоловіків, які налагодили шахрайську «схему» з привласнення товарів.

У червні 2022 року фігуранти отримали замовлення на перевезення мороженої риби, яку мали доставити до Умані Черкаської області. Натомість чоловіки змінили номерні знаки вантажівки та, користуючись підробними техпаспортом та водійськими правами, перевезли вантаж до Києва. У результаті власник товару зазнав збитків на майже 551 тисячу гривень.

У серпні фігуранти погодились на перевезення олії вартістю 1,2 млн грн з Черкаської області до Ужгорода. Цього разу було змінено не тільки номерні знаки автівки, а і її зовнішній вигляд. Фігуранти перефарбували передній бампер, замінили фари та ковпаки на колесах. До перевезення залучили сторонню людину, яка за їх вказівкою доставила товар не до Ужгорода, а до Києва.

2 вересня оперативники затримали двох організаторів «схеми» під час розвантаження товару у передмісті столиці.

Наразі двом фігурантам повідомлено підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 496 тис. грн та 198 тис. грн.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України