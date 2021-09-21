Фишеры собирают данные email-аккаунтов чиновников Белоруссии, Украины, Узбекистана

Аналитики из британской ИБ-компании Cyjax выявили масштабную фишинговую кампанию, нацеленную на сбор логинов и паролей для доступа к почтовым ящикам госслужащих. Созданные преступниками сайты имитируют email-порталы министерств и ведомств в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Исследователи полагают, что эта узконаправленная кампания была запущена полтора года назад; в настоящее время активны 15 фишинговых страниц. Анализ более полусотни имен хостов показал, что мишенями злоумышленников в основном являются госструктуры около десятка стран, в том числе Белоруссии, Украины, Турции и Узбекистана, пишет «Anti-Malware.

Созданные фишерами ловушки имитируют в основном страницы email-порталов для работников различных министерств (иностранных дел, финансов, энергетики). Примечательно, что список атакуемых организаций включает также Российскую академию наук и почтовый сервис Mail.ru.

Домены, используемые в рамках текущей кампании, обычно начинаются с «mail», а в качестве имени хоста проставлено полное имя домена целевой организации. При этом к регистрации фишеры прибегли лишь в пяти случаях.

Каким образом злоумышленники заманивают посетителей на свои сайты, пока неясно. Образцов фишинговых писем до сих пор никто не представил, хотя распространение ссылок по почте — в данном случае наиболее вероятный вариант.

Автором масштабной кампании, по мнению Cyjax, может оказаться какая-то APT-группа. В пользу этой гипотезы говорит сходство шаблонов фишинговых страниц с тем, который использовала Sandworm в прошлогодней атаке в Украине.