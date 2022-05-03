У Дрогобичі поліцейські затримали зловмисника, який підпалив співмешканку

Потерпілу з опіками ІІ-ІІІ ступенів госпіталізували

2 травня, близько 21.30, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків на вулиці Січових Стрільців у Дрогобичі місцевий житель облив бензином та підпалив свою співмешканку.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції.

Як встановили поліцейські, конфлікт між 42-річним чоловіком та його 40-річною співмешканкою виник під час розпиття алкогольних напоїв. Зловмисник облив жінку запальною сумішшю та підпалив. Потерпілу госпіталізували до лікарні. У неї опіки І-ІІІ ступенів.

Зловмисника, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Усі речові докази вилучено.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області