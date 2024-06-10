У Дрогобичі чоловіка засуджено за вбивство співмешканки

За публічного обвинувачення прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури 58-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурор в суді довів, що у січні цього року у місті Дрогобичі обвинувачений вбив свою співмешканку.

В той вечір у своїй квартирі чоловік та жінка разом розпивали алкогольні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, у ході якого фігурант взяв в руки кухонний ніж та наніс ним кілька ударів в шию та груди 65-річній потерпілій. Від отриманих травм остання померла на місці.

Після скоєного чоловік пішов спати. Лише на наступний день він подзвонив і розповів про вбивство своєму сину, який викликав поліцію та швидку.

До набрання вироком законної сили обвинувачена знаходитиметься під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури