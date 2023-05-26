у дрогобичі поліцейські затримали зловмисника за підозрою у пограбуванні жительки полтави

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

25 травня близько 19.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 39-річної жительки міста Полтава, яка тимчасово проживає в одному з сіл Дрогобицького району, про те, що поблизу «Парку Новонароджених» на неї напав невідомий чоловік, бризнув їй в обличчя газом з балончика, відібрав сумочку та втік. За словами заявниці, у сумочці був мобільний телефон, документи та грошові кошти.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та екіпажі груп реагування патрульної поліції Дрогобицького районного відділу поліції, а також бійці Національної гвардії України, які несли службу з охорони публічного порядку у райцентрі. Правоохоронці оточили парк і невдовзі оперативники виявили чоловіка, схожого за описом на нападника.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 40-річний житель міста Авдіївка Донецької області, який притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство, і тимчасово проживає у Дрогобичі.

Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази у нього вилучені.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області