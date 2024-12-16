У Дрогобичі затримали зловмисника, причетного до вбивства знайомого

Під час конфлікту затриманий жорстоко побив товариша по чарці, спричинивши йому смертельні травми. За скоєне зловмиснику загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

14 грудня, близько другої години ночі, до поліції надійшло повідомлення, що в квартирі одного з будинків на вулиці Грінченка в Дрогобичі виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, двоє знайомих, раніше судимі 34-річний мешканець Трускавця та 29-річний житель Запорізької області, перебували в гостях. Під час розпивання спиртних напоїв між ними виник конфлікт, у ході якого молодший жорстоко побив старшого, завдавши йому численних ударів кулаками та ногами в голову, що призвело до його смерті.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області