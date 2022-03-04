У ДТП на Буковині загинули 2 особи – повідомлено про підозру колишньому народному депутату
За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури повідомлено про підозру народному депутату України 6-го скликання, який порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
За даними слідства, 2 березня 2022 року у селі Тарашани Чернівецького району киянин порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із іншим автомобілем. Внаслідок ДТП 39-річний водій та його 23-річний пасажир загинули на місці пригоди.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області.Tweet