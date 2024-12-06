У ДТП поблизу Житомира загинув житель Полтави (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 грудня на автодорозі Глибочиця–Левків–Станишівка, поблизу села Левкова.

Попередньо встановлено, що близько 13:20 сталося зіткнення автомобілів «Аudi A6», що рухався у напрямку с. Глибочиці, та «Range Rover», який прямував до с. Станишівки. Після удару позашляховик відкинуло на автопоїзд «DAF», що рухався позаду в попутному напрямку.

Водночас автомобіль «Аudi А6» опинився поза межами автошляху. На жаль, його водій, 45-річний житель м. Полтави, отримав травми, несумісні з життям.

Нині поліцейські проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Шановні водії! Поліція вкотре наголошує на важливості дотримання правил безпеки. Під час керування автомобілем дотримуйтесь швидкісного режиму та дистанції. Обов’язково користуйтеся пасками безпеки. Плануйте свої поїздки заздалегідь, обов’язково враховуючи стан дорожнього покриття та погодні умови.

Не відволікайтеся за кермом на розмови з пасажирами, спілкування телефоном, перегляд новин тощо. Пам’ятайте, що від вашої уважності та відповідальності залежить ваше життя та здоров’я, а також безпека інших учасників дорожнього руху!

Відділ комунікації поліції Житомирської області