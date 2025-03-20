За фальсифікацію матеріалів кримінальних проваджень судитимуть 6-х співробітників Сумського райуправління поліції

Прокурором Сумської обласної прокуратури складено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 6 співробітників Сумського районного управління поліції за фактом притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності.

Слідством встановлено, що обвинувачені, серед яких два поліцейських офіцери громади, два дільничних офіцери поліції та двоє старші дізнавачі з метою штучного завищення показників у роботі із залученням підставних осіб з числа вразливої категорії населення здійснювали імітації злочинів, які в подальшому розкривали.

Наразі встановлено 4 факти фальсифікації матеріалів слідства та притягнення невинних громадян до кримінальної відповідальності.

Злочинну діяльність поліцейських припинено у серпні 2024 року.

Двоє правоохоронців відповідатимуть за притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 КК України). Дії чотирьох кваліфіковано як підбурювання та пособництво в притягненні завідомо невинних до кримінальної відповідальності (ч.ч. 4, 5 ст. 27/ч. 2 ст. 372 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, оперативний супровід – Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура