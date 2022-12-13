У службовій недбалості зі збитками на суму майже ₴2 млн. підозрюється директор підприємства

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2018 року головою однієї із сільських рад Барвінківського району Харківської області та підприємством укладено договір підряду щодо будівництва амбулаторії загальної практики — сімейної медицини.

У подальшому підрядник, який достовірно знав, що роботи не виконані, склав та підписав акти приймання виконаних робіт, усвідомлюючи, що вказує недостовірну інформацію.

На підставі підписаних завідомо неправдивих офіційних документів на рахунок підрядника перераховано бюджетні кошти. При цьому під час будівництва фактично не виконані роботи на загальну суму майже 2 млн грн, чим завдано державним інтересам матеріальну шкоду на зазначену суму.

Директор ТОВ, яким здійснювався технічний нагляд за процесом будівництва, неналежно виконуючи свої обов’язки, підписав та завірив печаткою завідомо неправдиві акти виконаних робіт.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура