У ДТП в Хмільницькому районі одна людина загинула та четверо травмувались (фото)

За попередньою інформацією слідства, 25 грудня поблизу села Корделівка відбулось зіткнення двох легковиків марки Infiniti та Tiguan.

У результаті аварії 57-річний водій Infiniti, житель Вінницького району загинув на місці події. 29-річна керманичка Tiguan та троє її пасажирів – 33, 4 та 1 років отримали тілесні ушкодження. Після отримання медичної допомоги їх відпустили додому.

Автомобілі поміщені на арештмайданчик.

Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення усіх обставин та причин ДТП.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунінкації поліції Вінницької області