В Одесской области мужчина, убивший знакомого, сдался полиции

Злоумышленнику грозит 15 лет лишения свободы.

В Подольском районе Одесской области мужчина убил знакомого и заявил на себя в полицию.

Как сообщили в Подольском управлении полиции, происшествие произошло 30 ноября в селе Бочмановка Куяльницкой ОТГ.

В полицию обратился местный житель и сообщил, что во время застолья поссорился со знакомым из соседнего села. Мужчины устроили потасовку, в ходе которой заявитель ударил 49-летнего потерпевшего ножом.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и тот скончался на месте происшествия.

Полицейские задержали 31-летнего мужчину, он помещен в изолятор временного содержания.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. // УНИАН