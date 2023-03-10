У Дубні двох молодиків затримали за вимагання неіснуючого боргу

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури двом чоловікам повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку минулого року потерпілий втрутився у конфлікт між неповнолітніми особами. Ті поскаржилися своїм старшим знайомим, 21-річним жителям м. Дубно та одного з сіл Дубенського району. Після цього ці молодики почали вимагати у потерпілого виплатити їм неіснуючий борг, погрожуючи при цьому фізичним та психологічним насильством. Вимагачів затримали після передачі їм частини «боргу».

8 березня їм повідомили про підозру, а 9 березня Рівненський міський суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва галузевого відділу обласної прокуратури та за оперативного супроводу Управління СБ України в області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури