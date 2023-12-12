У Дубно оперативно викрили зловмисника, який обікрав волонтерський центр

Пошкоджене вікно та порушену обстановку в приміщенні, де наразі знаходиться волонтерський центр, виявила та одразу повідомила до поліції 54-річна дубенчанка учора, 11 грудня, близько восьмої ранку.

На місці події правоохоронці встановили, що вночі невідомий пошкодив вікно та проник до приміщення благодійної організації, звідки викрав лікарські препарати та прилади, крім того — близько семи кілограмів меду.

У результаті проведених оперативних і розшукових заходів поліцейські встановили причетного до скоєної крадіжки. Ним виявився 37-річний житель Дубна, який пів року тому звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.

За фактом таємного викрадення чужого майна, скоєного в умовах воєнного стану, слідчі Дубенського РВП внесли відомості до ЄРДР за частиною 4 статті 185 КК України.

Досудове розслідування триває. Поліцейські вилучили частину викраденого.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області