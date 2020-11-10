У дворі столичної багатоповерхівки згоріли три авто (фото)

До ліквідації пожежі в автомобілях залучалися рятувальники

У вівторок, 10 листопада, на світанку у дворі 16-поверхового житлового будинку на проспекті Маяковського, 93-А у Деснянському районі столиці сталося загорання автомобілів. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 05:04.

До місці рятувальники виявили, що загоряння сталося в автомобілі Mercedes C-250 з розповсюдженням на Mercedes Sprinter та Mazda-3. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Вогнеборці локалізували пожежу о 05:21, а о 05:32 – ліквідували.

Внаслідок займання автомобіль Mercedes C-250 згорів повністю. В автомобілі Mercedes Sprinter пошкоджено моторний відсік, лобове скло, салон, двері та лакофарбове покриття. В автомобілі Mazda-3 пошкоджено лакофарбове покриття лівої сторони, моторний відсік, автомобільна покришка та салон. // Главком