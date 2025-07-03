У Франції сотні людей звинуватили в насильстві священиків елітної католицької школи

У Франції близько 200 людей звинуватили священників елітної католицької школі-інтернату Notre-Dame de Betharram у фізичному та сексуальному насильстві з 1957 по 2004 рік.

Джерело: The Guardian

Один із жертв Паскаль Желі розповів свою історію. У віці 14 років підліток побачив брошуру елітної католицької школи-інтернату, де рекламували плавання і катання на лижах, тож, він попросив батьків відправити його туди. Чоловік зазначив, що тоді подивився американську драму “Спілка мертвих поетів”, у якій йдеться про пригоди групи любителів літератури в елітній школі. Від Betharram він очікував чогось схожого.

“Нас було 40 у спільній спальні зі зношеними матрацами. Я звернувся до іншого хлопця з проханням дати туалетного паперу, а наглядач схопив мене за обличчя й вивів на кам’яну терасу. Хтось сказав мені взяти пальто, бо там могли змусити стояти годинами на холоді й у вогкості. Я провів там всю ніч”, – розповів Паскаль.

За словами Желі, працівники інтернату постійно били дітей по голові до крові й непритомності. Він зазначив, що став свідком, як одному хлопцю вирвали пасмо волосся.

Ще один постраждалий Лоран зізнався, що в кабінеті одного зі священників його зґвалтували, а також побили, бо він “кинув сніжку не в той бік”.

Інший постраждалий Боріс зазначив, що наглядачі в інтернаті завжди обирали потерпілих, які б не змогли себе захистити. І Боріс, який був з бідної неповної сім’ї, належав до цієї категорії. Боріс потрапив до Betharram у 13 років. За 6 місяців директор П’єр Сільв’є-Каррікар викликав його до свого кабінету, зґвалтував, а потім вручив йому конверт із 50 франками.

Ще одна жінка на імʼя Мартін заявила, що Пʼєр Каррікар скоїв сексуальне насильство щодо її 11-річного сина, коли його батько загинув у ДТП.

“Перш ніж я приїхала, отець Каррікар розбудив мого сина і повів у душову для священників, сказавши помитися, щоб виглядати гарно на похороні. Там він жахливо його скривдив. У крематорії (син – ред.) був у розпачі. Ліг на труну батька й намагався її відкрити. Сказав: “Я хочу піти з татом”, – розповіла жінка.

У 1997 році сина Мартін затримали за непристойну поведінку. Під час допиту він уперше розповів поліції про сексуальне насильство в елітній школі-інтернаті.

Тоді ініціювали розслідування за фактами зґвалтування й сексуального насильства над неповнолітнім. Каррікара, який заперечував обвинувачення, заарештували, але вже через два тижні звільнили з-під варти й випустили до Риму. Коли поліція знову звернулася до Каррікара у 2000 році, він покінчив життя самогубством.

Гелен Перлант, донька колишнього міністра освіти Франсуа Байру, також зізналася, що зазнала фізичного насильства у таборі при школі Betharram.

“Однієї ночі, коли ми розпаковували спальні мішки, Лартіге раптово схопив мене за волосся, протягнув по підлозі кілька метрів, а потім бив кулаками й ногами по всьому тілу, особливо в живіт. Я обмочилася і пролежала так всю ніч, мокра і згорнута в клубок у своєму спальному мішку”, – розповіла вона.

Наприкінці 2023 року сотні колишніх учнів почали ділитися свідченнями про насилля. Правоохоронці отримали 200 заяв про фізичне чи сексуальне насильство, яке тривало з 1957 по 2004 рік. 90 з них – про сексуальне насильство або зґвалтування.

Одному з фігурантів офіційно висунули обвинувачення у двох злочинах: сексуальному насильстві над дитиною у 2004 році та у зґвалтуванні неповнолітнього між 1991 і 1994 роками. Зловмисника взяли під варту.

Утім, низку інших справ неможливо розслідувати через завершення строків давності. Орден священників, який керував школою Betharram, визнав свою відповідальність за страждання колишніх учнів і розпочав внутрішнє розслідування. // Букви