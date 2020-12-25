У горе-батьків дитина з’їла щурячу отруту та вилила на себе кислоту

Шокуючий випадок стався на Тернопільщині



Маленьку дівчинку з Кременецького району, якій від народження ще немає й двох років, впродовж останніх місяців двічі привозили у реанімацію через батьківське недбальство.

У жовтні крихітку довелося рятувати медикам через те, що вона наїлася щурячої отрути. Матір зізналася, що «хімію» розсипали, аби позбутися гризунів, а як дочка її підняла та з’їла, ніхто не помітив.

Дитину тоді витягнули з лабет смерті, а нещодавно її знову привезли до лікарні. Цього разу — з хімічними опіками. Як виявилося, маленька знайшла у ванній кімнаті кислоту, відкрила ємність та вилила рідину на себе. У результаті отримала опіки ніг першого-другого ступенів (уражено шість відсотків тіла).

Тепер за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною судитимуть батьків. // Високий замок