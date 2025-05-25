У Гощі на Рівненщині під колесами легковика загинув велосипедист

Смертельна ДТП сталася близько 14 години 24 травня на автодорозі «Київ-Чоп».

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Toyota Camry», 54-річний киянин допустив наїзд на велосипедиста, який переїжджав трасу у невстановленому місці.

Від отриманих травм 46-річний житель Гощі загинув на місці.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Слідчий встановлює усі обставини автопригоди.

Відділ комунікації поліції Рівненської області